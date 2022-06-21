21 Июня 2022
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Общество Челябинская область
пшеница, зерно, кубань, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Челябинской области обнулят ставку сельскохозяйственного налога для сельхозпредприятий, сохранивших рабочие места

В Челябинской области обнулят ставку единого сельскохозяйственного налога для сельхозпредприятий, которые сохраняют или наращивают занятость. Проект закона разработан по инициативе Алексея Текслера и будет внесен в ЗСО 23 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Предлагается пролонгировать льготу для сельскохозяйственных товаропроизводителей области по снижению вдвое — с 6 до 3 процентов – ставки единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и продлить ее действие на 2022-2024 годы, а также установить нулевую ставку налога для хозяйств, которые в этот период сохранят рабочие места или откроют новые.

Льгота будет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Ставка ЕСХН была снижена в 2021 году. За прошлый год мерой поддержки воспользовались 778 аграриев.

Теги: ЕСХН, Алексей Текслер, аграрии, АПК,



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