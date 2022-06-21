Стало известно о просьбе к сотовым операторам убрать вышки у учебных заведений

Власти ряда регионов попросили сотовых операторов убрать вышки мобильной связи, расположенные на территориях вузов, колледжей и других учебных заведений.

По словам участников рынка связи, чиновники в некоторых городах и субъектах ссылаются на правила, разработанные Роспотребнадзором в 2021 году, которые запрещают устанавливать базовые станции в школах. Их требуют демонтировать с территории колледжей и вузов вопреки разъяснениям ведомства, которое утверждало, что норма касается только школ.

О проблемах известно в Челябинской и Иркутской областях, Приморском крае, Санкт-Петербурге. По данным МТС, реализация требования может ухудшить качество связи на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проводят Дальневосточный экономический форум.

С таким мнением согласилась представитель Tele2, предупреждая, что такая же ситуация может возникнуть и на других площадках для проведения крупных мероприятий, в том числе на территории детского образовательного центра "Сириус" в Сочи и университета "Иннополис" под Казанью.

Роспотребнадзор считает, что базовые станции нельзя ставить на территории школ и детских садов, так как они несут "серьезные риски для здоровья детей". В Минцифры указывают, что "вышки связи абсолютно безопасны для здоровья", сообщают "Известия".