18 Июня 2022
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Армия и ВПК В России Украина ДНР и ЛНР
Игорь Конашенков (2016) | Фото: Минобороны РФ

ВС РФ нанесли ракетный удар по нефтехранилищам в Кременчуге и Лисичанске

Вооруженные силы РФ "высокоточными ракетами уничтожили технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в районе Кременчуга и Лисичанска", заявил на брифинге официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВКС России ракетами поразили четыре взвода РСЗО "Град" и четыре взвода гаубиц M777, а средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР.

Авиация РФ за сутки нанесла удары по 62 районам сосредоточения сил ВСУ, уничтожила три склада боеприпасов.

"Уничтожено более 310 националистов, 10 танков", - заявил Конашенков.

Теги: нефтехранилище, украина, ракетный удар



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