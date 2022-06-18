ВС РФ нанесли ракетный удар по нефтехранилищам в Кременчуге и Лисичанске

Вооруженные силы РФ "высокоточными ракетами уничтожили технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в районе Кременчуга и Лисичанска", заявил на брифинге официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВКС России ракетами поразили четыре взвода РСЗО "Град" и четыре взвода гаубиц M777, а средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в ДНР.

Авиация РФ за сутки нанесла удары по 62 районам сосредоточения сил ВСУ, уничтожила три склада боеприпасов.

"Уничтожено более 310 националистов, 10 танков", - заявил Конашенков.