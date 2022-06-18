18 Июня 2022
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Общество Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

Петербуржцы указали на показной характер подписанного Смольным и АО "Третий парк" соглашения на ПМЭФ-2022

АО «Третий парк», АО «АБ «Россия» и правительством Санкт-Петербурга в рамках 25-го юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) было подписано трехстороннее соглашение, предусматривающее реконструкцию транспортного предприятия в поселке Лисий Нос. Об этом сообщил городской Комтранс в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве отметили, что в соответствии с документом планируется также закупить 500 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе.

«Новая площадка улучшит качество транспортного обслуживания горожан, ускорит переход общественного транспорта на экологически чистое топливо, а также снизит вредное воздействие на окружающую среду», — говорится в публикации Комитета по транспорту Петербурга.

Пользователи социальной сети в комментариях под данным постом напомнили чиновникам из администрации губернатора Александра Беглова о многочисленных нерешенных проблемах, связанных с переходом на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). Среди прочего петербуржцы указали на отсутствие комфорта при передвижении в новых автобусах, вышедших на маршруты с 1-го апреля 2022 года в рамках реализуемой Смольным реформы. Так, горожане уже несколько месяцев ругают городские власти за неработающие кондиционеры и духоту в салонах, однако ситуация по-прежнему не изменилась.

петербург, автобусы, скрин, лп(2022)|Фото: соцсети / скрин

Один из жителей Северной столицы задал представителям городского Комитета по транспорту вопрос касательно трехстороннего соглашения, поинтересовавшись, почему подписание документа носило декларативный характер и для этого была выбрана площадка ПМЭФ-2022. По прошествии нескольких дней в ведомстве так на него и не ответили.

петербург, автобусы, соцсети, лп(2022)|Фото: соцсети / скрин

Также жители Санкт-Петербурга обеспокоены тем, что в городском Комитете по транспорту не организовали необходимую инфраструктуру для обслуживания новых автобусов, работающих на сжиженном газе. В СМИ ранее неоднократно обращали внимание на острую нехватку в городе соответствующих заправок. По состоянию на начало апреля в городе на Неве было всего лишь три заправочных станции с подходящим для закупленных пассажирских транспортных средств видом топлива.

петербург, автобусы, соцсети, лп(2022)|Фото: соцсети/ скрин

Помимо того, что в Комтрансе Петербурга не решили проблемы с дискомфортом и посредственным качеством новых автобусов, спустя 2,5 месяца горожане все так же жалуются на долгое ожидание наземного общественного транспорта на остановках и непродуманные социальные маршруты, которые не смогли стать полноценной альтернативой отмененным коммерческим маршруткам. Так, один из пользователей опубликовал видео огромной очереди неподалеку от станции метрополитена «Автово».

очередь, петербург, лп(2022)|Фото: соцсети / скрин

петербург, соцсети, лп(2022)|Фото: соцсети скрин

петербург, соцсети, лп(2022)|Фото: соцсети / скрин

Напомним, транспортная реформа стартовала в Петербурге с 1-го апреля текущего года. В ходе первого этапа перехода на НМТО горожане столкнулись с множеством проблем и неудобств в связи с некомпетентностью чиновников из команды Александра Беглова, работавших над данным проектом. После начала второй фазы многие из отмеченных гражданами недочетов так и не были устранены, несмотря на тысячи обращений и шквал критики в адрес Смольного. Кроме того, Комтрансу так и не удалось сделать социальный транспорт более безопасным, как это анонсировалось. На фоне нововведений участились ДТП при участии наземных городских маршрутов.

Теги: александр беглов, третий парк, пмэф, смольный, комтранс, шквал критики



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