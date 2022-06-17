"Уралкалий" заключил соглашения о сотрудничестве с Самарской и Тамбовской областями

ПАО «Уралкалий» - один из крупнейших мировых производителей калия, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашения о сотрудничестве с Самарской и Тамбовской областями.

Как сообщает пресс-служба компании, соглашение с Самарской областью предусматривает взаимодействие региона с ПАО "Уралкалий" по ряду направлений, включая информационно-консультационное взаимодействие в области дорожного хозяйства и борьбы с зимней скользкостью автомобильных дорог общего пользования.

Соглашение о сотрудничестве «Уралкалия» с Тамбовской областью ориентировано на развитие сотрудничества и хозяйственных связей между сельскохозяйственными товаропроизводителями региона и производителями минеральных удобрений.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.