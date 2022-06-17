17 Июня 2022
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Вице-премьер Борисов – про россиян: "Переживем, поездят и без подушки безопасности какое-то время"

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов объяснил появление так называемой "упрощенной" версии Lada Granta – без подушек безопасности и антиблокировочной системы. Стоит при этом автомобиль от 660 тыс. руб.

"Что такое остановить на несколько месяцев автомобильный завод? Это как остановить доменную печь, ее потом не запустишь. Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии. Переживем, не война в этом плане: поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят", - заявил Борисов на полях ПМЭФ.

Он не сказал, почему автомобиль при этом стоит таких денег.

Также неизвестно, кого Борисов имел в виду под обезличенным "поездят". Вероятно, потенциальных покупателей. Но – возможно – и чиновников. Накануне коллега Борисова, министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить госслужащих на "Лады", тогда, мол, в них будет комфортно и безопасно.

Теги: юрий борисов, лада гранта, антон силуанов, подушки безопасности



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