Киев использует запрещённые методы ведения войны, - Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин на фоне обстрелов Донецка выступил с обращением. Ролик опубликован в Telegram-канале главы республики.

"Противник перешёл все грани. Используются запрещённые методы ведения войны. В связи с этим будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил. В первую очередь, Российской Федерации. Рекомендовано задействовать на работе минимальное количество сотрудников, переведя остальных на "удалёнку". Рекомендую оставаться в безопасных местах всем жителям ДНР", - сказал в своём обращении Пушилин.

Напомним, сегодня в Донецке обстреляны Киевский и Будённовский районы, снаряд попал в роддом.