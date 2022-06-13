Киев использует запрещённые методы ведения войны, - Пушилин

14 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Денис Пушилин (2014) | Фото: Накануне.RU

Киев использует запрещённые методы ведения войны, - Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин на фоне обстрелов Донецка выступил с обращением. Ролик опубликован в Telegram-канале главы республики.

"Противник перешёл все грани. Используются запрещённые методы ведения войны. В связи с этим будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил. В первую очередь, Российской Федерации. Рекомендовано задействовать на работе минимальное количество сотрудников, переведя остальных на "удалёнку". Рекомендую оставаться в безопасных местах всем жителям ДНР", - сказал в своём обращении Пушилин.

Напомним, сегодня в Донецке обстреляны Киевский и Будённовский районы, снаряд попал в роддом.

Теги: Денис Пушилин, ДНР, Донецк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.06.2022 20:50 Мск В Донецке обстрелян роддом
Ранее 13.06.2022 19:07 Мск В Донецке под обстрел попала пожарная часть, - мэр
Ранее 13.06.2022 13:32 Мск В результате обстрела Будённовского района Донецка ранены 13 жителей, - мэр
Ранее 13.06.2022 13:10 Мск ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, погибли люди


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети