В Магнитогорске осудят местного жителя, напавшего с ножом на сотрудника ДПС

Жителя Магнитогорска будут судить за посягательство на жизнь сотрудника ДПС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемого задержали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. он находился в служебном автомобиле ДПС, когда достал нож и нанес сотруднику ДПС множество ударов ножом по телу.

Потерпевший получил телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.