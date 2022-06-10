Высшие награды Новосибирской области вручили ко Дню России жителям региона

В правительстве региона губернатор Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили выдающимся землякам награды Новосибирской области.

Высшей региональной награды – звания «Почётный гражданин Новосибирской области» – удостоены директор Второй Новосибирской гимназии, заслуженный учитель школы РСФСР Ирина Михно и президент ООО УК «Концерн «Сибирь», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, заслуженный строитель Российской Федерации Валерий Червов.

Андрей Травников отметил, что церемония вручения государственных наград в рамках празднования Дня России проходит в год 85-летия образования Новосибирской области, и, кроме того, в особый период нашей истории, что накладывает свой отпечаток и заставляет переоценить многие события.

"С одной стороны, мы чувствуем некоторое напряжение и ответственность за те решения, которые сегодня выполняет наша страна. С другой стороны, несмотря на все сложности, мы испытываем облегчение – всё стало понятно, исчезли некоторые иллюзии, все занавесы упали. В России остаются самые настоящие патриоты, и сегодня в этом зале – высочайшая концентрация патриотизма, потому что здесь присутствуют люди, которые всю жизнь трудились не за страх, а за совесть и во благо своей Родины. Сегодня не нужна излишняя скромность, потому что получение высоких наград – это не только признание ваших заслуг, но и мощный стимул для всех ваших коллег, родных и близких. Мы можем отныне рассчитывать только на свои силы, и сегодня мы ещё раз убеждаемся: эти силы у нас есть, и они будут многократно увеличены", - сказал губернатор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, среди награждаемых – ровесник региона – Виталий Иванович Стаин, ветеран труда, советник генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» по работе с детской-юношеской спортивной школой «Сибирь» (отметил свой 85-летний юбилей 3 февраля 2022 года).

Также шестерым новосибирцам вручены знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». Были вручены Почётные грамоты Новосибирской области и государственные премии Новосибирской области. Высоких наград и премий удостоены коллективы сферы здравоохранения, культуры, науки, сельского хозяйства, промышленности, физкультуры и спорта.

Андрей Шимкив подчеркнул, что за награждёнными сегодня руководителями стоят огромные коллективы, и высокая награда – это признание работы всех коллективов, которые прославляют Новосибирскую область и всю Россию.