В ДНР заявили о продвижении в направлении Славянска

В ДНР заявили о "продвижении в направлении Славянска".

"По состоянию на 10 июня, в ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 235 населёнными пунктами, включая Триполье, Владимировку (Артёмовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район). Идёт продвижение в направлении Славянска", - сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Ранее стало известно, что бои за Славянск могут продлиться до трёх недель.

"Бои за Славянск будут продолжаться до трёх недель. Бои сейчас идут на подступах к Славянску, а не за сам Славянск, то есть это только начало операции, как минимум в 20 км от Славянска, поэтому это всё может продолжаться ещё очень долго", - полагает военный эксперт Владислав Шурыгин.