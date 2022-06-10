10 Июня 2022
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Экономика В России
Новый логотип Макдоналдс в России (2022) | Фото: пресс-служба ООО Система ПБО

У бывшего "Макдоналдса" в России "обновилось" название в мобильном приложении

Экс-"Макдоналдс" в России заменил название мобильного приложения на временное.

Пользователи обратили внимание, что сервис McDonald's в магазинах приложений теперь называется "Мой бургер". СМИ предположили, что это новое название сети, но в управляющей компании ООО "Система ПБО" (ранее ООО "Макдоналдс") сообщили, что это временное решение – компания просто должна была к сегодняшнему дню убрать из своего названия упоминание "Макдоналдс".

В компании сообщили, что в ближайшее время появится обновленное приложение с постоянным, официальным названием и логотипом. Последний был накануне представлен публике и встречен неоднозначными реакциями.

Ранее сообщалось, что два десятка ресторанов откроются уже 12 июня, а до конца месяца заработают 200 точек.

Напомним, сеть McDonald's приняла решение уйти из России после начала военной спецоперации РФ на Украине. Часть сети из 850 ресторанов закрылась сразу, часть продолжала (и продолжает) работать по франшизе. Позже стало известно, что McDonald's нашел покупателя сети.

Теги: макдоналдс, логотип, название, фастфуд, обновление, приложение



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