В Североуральске обрушилась крыша городского бассейна из-за скопившегося снега

В Североуральске (Свердловская область) крыша здания бассейна "Нептун" не выдержала веса скопившегося снега. В момент обрушения никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Из-за большого количества скопившегося снега произошло обрушение крыши бассейна "Нептун". Пострадавших нет", - заявили в администрации.

На данный момент специалисты разбираются в ситуации, на место происшествия также выезжала и.о. главы Североуральского городского округа Светлана Миронова. Бассейн, в настоящее время, не работает.

Напомним, что еще вчера МЧС предупредило свердловчан о сильном снегопаде. Жителей региона просят не оставлять открытыми окна, двери, а также чердачные люки и вентиляционные отверстия. Помимо этого водителям советуют быть особенно внимательными из-за ухудшения видимости и скользкого дорожного покрытия.

Синоптики также предупредили о резком похолодании к окончанию текущей недели. Так, температура воздуха 6 марта составит минус 15-20 градусов ночью, а в отдаленных районах и вовсе опустится до минус 25. Днем же ожидается от минус 6 до минус 13 градусов.