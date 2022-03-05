05 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
Обрушение крыши бассейна &quot;Нептун&quot; в Североуральске (2022) | Фото: Администрация Североуральского городского округа

В Североуральске обрушилась крыша городского бассейна из-за скопившегося снега

В Североуральске (Свердловская область) крыша здания бассейна "Нептун" не выдержала веса скопившегося снега. В момент обрушения никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Из-за большого количества скопившегося снега произошло обрушение крыши бассейна "Нептун". Пострадавших нет", - заявили в администрации.

Обрушение крыши бассейна "Нептун" в Североуральске(2022)|Фото: Администрация Североуральского городского округа

На данный момент специалисты разбираются в ситуации, на место происшествия также выезжала и.о. главы Североуральского городского округа Светлана Миронова. Бассейн, в настоящее время, не работает.

Обрушение крыши бассейна "Нептун" в Североуральске(2022)|Фото: Администрация Североуральского городского округа

Напомним, что еще вчера МЧС предупредило свердловчан о сильном снегопаде. Жителей региона просят не оставлять открытыми окна, двери, а также чердачные люки и вентиляционные отверстия. Помимо этого водителям советуют быть особенно внимательными из-за ухудшения видимости и скользкого дорожного покрытия.

Синоптики также предупредили о резком похолодании к окончанию текущей недели. Так, температура воздуха 6 марта составит минус 15-20 градусов ночью, а в отдаленных районах и вовсе опустится до минус 25. Днем же ожидается от минус 6 до минус 13 градусов.

Теги: бассейн, Нептун, снег, обвал, крыша



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