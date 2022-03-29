30 Марта 2022
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Взрыв в Белгороде. (2022) | Фото: t.me/ostorozhno_novosti / Telegram-канал Осторожно, новости!

В пригороде Белгорода произошел взрыв, пострадавших нет – губернатор

В пригороде Белгорода произошел сильный взрыв. Многочисленные видео и фото опубликовали пользователи соцсетей.

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже", - говорится в сообщении губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По неподтвержденной информации, взрыв мог произойти на складе боеприпасов.

Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, а также с территорией ЛНР.

Взрыв в Белгороде.(2022)|Фото: t.me/ostorozhno_novosti / Telegram-канал Осторожно, новости!

Теги: белгород, взрыв, пожар



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