В пригороде Белгорода произошел взрыв, пострадавших нет – губернатор

В пригороде Белгорода произошел сильный взрыв. Многочисленные видео и фото опубликовали пользователи соцсетей.

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже", - говорится в сообщении губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По неподтвержденной информации, взрыв мог произойти на складе боеприпасов.

Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, а также с территорией ЛНР.