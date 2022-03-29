Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины

Российский предприниматель Роман Абрамович встретился президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле перед переговорами России и Украины.

Как сообщает РИА Новости, они провели разговор во дворце Долмабахче. Во время беседы с ними также находился глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее Эрдоган встретился с представителями делегаций. Турецкий лидер заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно. "Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат", - добавил он.

Абрамович неофициально участвует в переговорном процессе в качестве одного из посредников. Издание The Times сообщает, что миллиардер прилетал на прошлой неделе в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, которому передал записку от Владимира Зеленского.