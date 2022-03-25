25 Марта 2022
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Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин обвинил Запад в кэнселинге российской культуры и Джоан Роулинг

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в кэнселинге – "отмене" всего русского и российского, в том числе и культуры.

"На Западе процветает так называемая "культура отмены", остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. На Западе запрещаются русские писатели и книги, но в нашей стране представить такого невозможно - у нас нет места этнической нетерпимости. Правда, безусловно, пробьет себе дорогу", - заявил глава государства на встрече с молодыми деятелями культуры.

Президент также выразил возмущение искажением Голливудом.

"Это началось не вчера. В Голливуде раз за разом выходили фильмы, где единственным победителем нацизма назывались США. А вклад Красной Армии просто взяли и отменили.

В Японии в день бомбардировки Хиросимы и Нагасаки либо молчат, кто сбросил бомбы на их города, либо пишут совсем чушь, мол, это сделали некие союзники. А о том, что именно США устроили эту бойню, не говорят. Эту правду тоже цинично решили отменить.

Недавно отменили Джоан Роулинг за то, что она не угодила поклонникам гендерных свобод.

Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из афиш вымарывают Чайковского и Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы проводили нацисты в Германии", - заявил Путин.

Теги: владимир путин, культура, джоан роулинг



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