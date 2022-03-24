"Автоваз" готовит "импортозамещенные" модели LADA

"Автоваз" сделал ряд заявлений в связи с санкциями и текущей экономической ситуацией.

"Автоваз внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами компании. За последние недели были приняты все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива 40 800 сотрудников", - говорится в сообщении компании.

Производитель подтвердил, что на апрель был перенесен летний корпоративный отпуск, за время которого планируется "восстановить цепочки поставок".

"Ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы", - заявили в "Автовазе".