В России вводят компенсации для бизнеса и отменяют НДС на драгметаллы для граждан

02 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про Счастье и "мариупольский котел"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

В России вводят компенсации для бизнеса и отменяют НДС на драгметаллы для граждан

Правительство России озвучило содержание первого пакета мер поддержки российской экономики в условиях санкционного давления. Это и налоговые послабления, и моратории на проверки, и льготные кредиты, и грантовая поддержка.

Часть мер продлевается с "пандемийных времен". Например, на зарплатную программу поддержки "ФОТ 3.0" будет дополнительно выделено 6,2 млрд руб. Еще на полгода продлевается программа компенсации МСП расходов по использованию системы быстрых платежей.

Вводится мораторий на проверки ИП и субъектов МСП до конца 2022 года.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новый, еще более масштабный этап амнистии капиталов. В программу добавлена возможность декларирования наличных. Вместо ценных бумаг в законе появится определение "финансовые активы": можно будет легализовать не только акции и облигации, но и, например, фьючерсные контракты и опционы.

Правительство и руководители регионов в течение 2022 года смогут продлевать сроки уплаты налогов для поддержки бизнеса и граждан. Также правительство поддержало решение по отмене с 1 марта НДС на драгметаллы для граждан. 4 марта законопроект рассмотрит Госдума.

Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.

Кроме того, глава правительства сообщил, что компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы, будет предоставлен особый режим работы. В случае если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены.

Наконец, на льготные кредиты для аграриев правительство направит дополнительные средства. Правительство просубсидирует более 8 тыс. выданных ранее аграриям кредитов. На эти цели будет выделено 5 млрд руб.

Теги: мораторий, бизнес, мсп, преференции, налоги, правительство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 5111

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети