В России вводят компенсации для бизнеса и отменяют НДС на драгметаллы для граждан

Правительство России озвучило содержание первого пакета мер поддержки российской экономики в условиях санкционного давления. Это и налоговые послабления, и моратории на проверки, и льготные кредиты, и грантовая поддержка.

Часть мер продлевается с "пандемийных времен". Например, на зарплатную программу поддержки "ФОТ 3.0" будет дополнительно выделено 6,2 млрд руб. Еще на полгода продлевается программа компенсации МСП расходов по использованию системы быстрых платежей.

Вводится мораторий на проверки ИП и субъектов МСП до конца 2022 года.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новый, еще более масштабный этап амнистии капиталов. В программу добавлена возможность декларирования наличных. Вместо ценных бумаг в законе появится определение "финансовые активы": можно будет легализовать не только акции и облигации, но и, например, фьючерсные контракты и опционы.

Правительство и руководители регионов в течение 2022 года смогут продлевать сроки уплаты налогов для поддержки бизнеса и граждан. Также правительство поддержало решение по отмене с 1 марта НДС на драгметаллы для граждан. 4 марта законопроект рассмотрит Госдума.

Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.

Кроме того, глава правительства сообщил, что компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы, будет предоставлен особый режим работы. В случае если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены.

Наконец, на льготные кредиты для аграриев правительство направит дополнительные средства. Правительство просубсидирует более 8 тыс. выданных ранее аграриям кредитов. На эти цели будет выделено 5 млрд руб.