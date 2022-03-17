В Екатеринбурге перенесли шахматный VIP-турнир "Сильные фигуры"

Шахматный VIP-турнир фестиваля "Сильные фигуры" перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Альберта Степаняна.

Напомним, что турнир должен был пройти в Екатеринбурге 18 марта. Среди приглашенных гостей числились первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, гроссмейстер Сергей Карякин и президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

По словам Степаняна, не у всех VIP-гостей получается прибыть на мероприятие, из-за чего его пришлось перенести. При этом об отмене речи не идет.

Недавно Аркадия Дворковича потребовали уволить с поста главы фонда "Сколково". Требование было выдвинуто после критики спецоперации на Украине.