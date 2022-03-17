Силы ДНР освободили 95% территории республики, — Басурин

Около 95% территории ДНР освобождены от украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Также, по его словам, есть проблемы с обеспечением водой Горловки, передает Regnum.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что более 20 тысяч добровольцев из разных стран выразили готовность присоединиться к специальной военной операции на стороне ДНР. Он добавил, что пока Донбасс справляется своими силами при помощи России.