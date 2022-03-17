Во время спецоперации на Украине погиб пятый житель Пермского края

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Чердынского городского округа Дмитрий Поздеев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

"С болью и горечью сообщаем, что наш земляк гвардии рядовой Дмитрий Поздеев погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации в Донбассе. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма! Глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в ходе спецоперации на Украине четырех жителей Прикамья: уроженца Лысьвы Виталия Габтуллина и трех бойцов Пермского ОМОНа Дениса Соколова, Евгения Лодочникова и Антона Палкина.

Они были представлены к Ордену Мужества посмертно.

