Губернатор Моор выразил соболезнования родным тюменцев, погибших в военной спецоперации на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале выразил соболезнования родным и близким тюменцев, павших смертью храбрых при проведении военной спецоперации на Украине, передает корреспондент Накануне.RU.

14 марта в Ишимском районе простились с рядовым контрактной службы Антоном Лукошковым. Это третий житель Тюменской области, погибший при проведении военной спецоперации на Украине. Также свои жизни ради обеспечения безопасности России отдали солдаты Сагындык Кудайбергенов и Алексей Глущак.

"Склоняю голову перед их подвигом. Я искренне разделяю горе родителей и близких. Уверен, такие же чувства испытывают все жители региона. Отец одного из погибших солдат Напашвай Кудайбергенов сказал, что гордится сыном, который сознательно выбрал профессию защитника Родины и отдал свою жизнь за правое дело. "Сагындык погиб не зря. Решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации мы поддерживаем. Главное — довести ее до конца", — считает Напашвай Кудайбергенов. Я абсолютно согласен с ним. Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую и благодарную память о наших земляках, пожертвовавших жизнью за Отечество, за наше с вами право жить и трудиться под мирным небом", - пишет губернатор.