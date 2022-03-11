11 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Копейске будут судить главного инженера водоканала по делу о взятке

Направлено в суд уголовное дело в отношении главного инженера муниципального унитарного предприятия "Копейские системы водоснабжения и водоотведения", обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 346 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту участка системы водоотведения, беспрепятственную приемку работ и их оплату.

При подписании актов выполненных работ обвиняемый ввел в заблуждение директора МУПа об объемах выполненных работ, которые не были исполнены на сумму свыше 450 тыс. рублей.

Теги: главный инженер, водоканал, взятка,



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