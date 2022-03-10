Минобороны РФ: в американских лабораториях на Украине изучали "коронавирус летучих мышей"

В Минобороны РФ заявили, что в американских лабораториях на Украине изучали "коронавирус летучих мышей".

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Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними дикими птицами, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 г. работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, как заявляют в Минобороны РФ, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. В ближайшее время российские военные планируют опубликовать очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представить результаты их экспертизы.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала существование на территории Украины сети "биологических исследовательских объектов". По её словам, сейчас ведётся работа по "предотвращению перехода каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся". Так Нуланд ответила на вопрос сенаторов о наличии на Украине химического или биологического оружия.