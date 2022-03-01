Роскосмос хочет достичь полной импортонезависимости

Роскосмос намерен добиваться полной импортонезависимости в условиях введения санкций. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В условиях объявленных санкций Роскосмос пересмотрит свои приоритеты и сосредоточится на достижении полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения. Основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, будут направлены теперь на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.