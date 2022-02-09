09 Февраля 2022
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Общество В России
Владимир Жириновский, УрФУ (2018) | Фото: Накануне.RU

В ЛДПР прокомментировали состояние здоровья 8-кратно вакцинированного Жириновского

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в последнее время пропал из публичного поля, в связи с чем появились предположения, что политик мог заразиться распространяющимся штаммом коронавирус "омикрон".

В центральном аппарате ЛДПР якобы сообщили, что их лидер госпитализирован в ЦКБ и находится под постоянным контролем врачей, об этом пишет телеграм-канал "Незыгарь".

При этом, по данным РИА Новости, в партии заявили, что Жириновский чувствует себя хорошо, продолжает работать.

Напомним, Жириновский ранее заявлял, что прививки от коронавируса он делал уже восемь раз. В июле прошлого года он рассказал, что ревакцинировался вакциной "КовиВак". Лидер ЛДПР последовательно выступает за всеобщую вакцинацию, он предлагал радикальные меры, например, не пускать непривитых депутатов на заседания Госдумы. Россиянам, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции, он грозил санкциями.

Теги: владимир жириновский, омикрон, коронавирус



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