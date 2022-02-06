06 Февраля 2022
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Спорт Приволжский ФО Пермский край
Анастасия Смирнова (2022) | Фото: Reuters / Mike Blake

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на ОИ в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую награду в могуле на Олимпийских играх в Пекине.
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19-летняя спортсменка из Пермского края набрала 77,72 балла.

Золотая медаль в соревнованиях досталась австралийке Джакаре Энтони (83,09), серебряным призёром стала представительница США Джелин Кауф (80,28).

В данный момент у сборной России (на нынешних ОИ — команда Олимпийского комитета России) одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

Теги: Анастасия Смирнова, фристайл, могул, бронзовая медаль



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