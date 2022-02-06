Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на ОИ в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую награду в могуле на Олимпийских играх в Пекине.

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19-летняя спортсменка из Пермского края набрала 77,72 балла.

Золотая медаль в соревнованиях досталась австралийке Джакаре Энтони (83,09), серебряным призёром стала представительница США Джелин Кауф (80,28).

Что Смирнова сотворила в 19 лет? 😱😱😱



Скорость + классная акробатика. Посмотри, как Настя взяла бронзу в могуле 🔥



Просто ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/PTXtW9dahi — Матч ТВ (@MatchTV) February 6, 2022

В данный момент у сборной России (на нынешних ОИ — команда Олимпийского комитета России) одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.