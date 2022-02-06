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Сотрудники ишимбайской &quot;скорой помощи&quot; (2022) | Фото: профсоюз &quot;Действие&quot;

В Башкирии уволили инициаторов "итальянской забастовки" на "Скорой"

В Башкирии уволены трое фельдшеров скорой помощи Ишимбайской ЦРБ – лидеры профсоюзной организации МПРЗ "Действие" Рамиль Разяпов, Вера Высогорец, Альбина Абдрахманова, которые 4 февраля объявили о начале "итальянской забастовки". Медики отказались от работы по совместительству свыше основной ставки, но при этом решили продолжать выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах.

Увольнение произошло, по мнению активистов, с грубыми нарушениями, и уже в начале рабочей недели при поддержке юридической службы профсоюза "Действие" будут направлены иски о восстановлении на работе всех трех уволенных. В прокуратуру жалобы уже поданы.

"Все трое будут восстановлены – или по суду или в досудебном порядке, — комментирует в беседе с Накануне.RU ситуацию сопредседатель профсоюза "Действие" Андрей Коновал. – А в отношении главного врача Шапочкина, помимо всего прочего, направим заявление в Следственный комитет".

Теги: Итальянская забастовка, скорая помощь, профсоюз действие



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