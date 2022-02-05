В Ишимбае проблему с "итальянской забастовкой" медиков решили с помощью студентов

Власти Башкирии решили вопрос с "итальянской забастовкой" медиков ишимбайской "скорой помощи" с помощью студентов. Минздрав республики направил в больницу 30 учащихся медуниверситета и медколледжа, передает СобКор02.ru.

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Напомним, ранее фельдшеры и водители "скорой помощи" Ишимбайской центральной больницы пожаловались властям региона и в надзорные органы, что бригады "скорой" работают в неполном составе за низкую зарплату. Прокуратура организовала проверку, а минздрав встретился с медиками, чтобы найти компромиссное решение.

А позже стало известно, что "для укомплектации бригад "скорой помощи" в Ишимбайскую центральную больницу направлены 30 студентов старших курсов медколледжа и Башкирского Государственного медицинского университета по профилю "медицинская сестра", что соответствует нормативу". В республиканском минздраве не пояснили, как долго продолжится работа студентов в неукомплектованном коллективе, какой будет оплата труда и вообще насколько это явление добровольное для студентов.