В школах Мегиона продлили карантин

В школах Мегиона продлили дистанционный формат обучения до 15 февраля, сообщили Накануне.RU в городской администрации.

Решение приняли на внеочередном заседании муниципального оперативного штаба.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории города в результате распространения нового штамма коронавирусной инфекции, во время заседания было принято решение о продлении дистанционной формы обучения в школах города до 15 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Закрытыми остаются организации дополнительного образования, а также спортивные секции.