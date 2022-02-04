04 Февраля 2022
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В школах Мегиона продлили карантин

В школах Мегиона продлили дистанционный формат обучения до 15 февраля, сообщили Накануне.RU в городской администрации.

Решение приняли на внеочередном заседании муниципального оперативного штаба.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории города в результате распространения нового штамма коронавирусной инфекции, во время заседания было принято решение о продлении дистанционной формы обучения в школах города до 15 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Закрытыми остаются организации дополнительного образования, а также спортивные секции.

Теги: карантин, дистанционное обучение



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