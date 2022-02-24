В Перми экс-сотрудница краевого Минобрнауки обманом получила из бюджета 1,1 миллиона

В Прикамье экс-глава структурного подразделения краевого минобрнауки и жительница Перми наказаны за мошенничество о пособничество в нём, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

Руководитель и её знакомая в 2016 г. похитили из бюджета Пермского края 1,1 млн руб. Они создали подложные документы о существовании дошкольного образовательного учреждения в одном из населённых пунктов Пермского района. Ежемесячно составлялись подложные документы о якобы оказанных услугах в данном учреждении, которые в дальнейшем предоставлялись для выдачи субсидий на возмещение затрат. В действительности организация существовала только на бумаге.

Экс-сотрудник министерства наказана четырьмя годами лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, вторая злоумышленница – тремя годами условно с испытательным сроком в два года.