24 Февраля 2022
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Происшествия Пермский край
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Перми экс-сотрудница краевого Минобрнауки обманом получила из бюджета 1,1 миллиона

В Прикамье экс-глава структурного подразделения краевого минобрнауки и жительница Перми наказаны за мошенничество о пособничество в нём, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

Руководитель и её знакомая в 2016 г. похитили из бюджета Пермского края 1,1 млн руб. Они создали подложные документы о существовании дошкольного образовательного учреждения в одном из населённых пунктов Пермского района. Ежемесячно составлялись подложные документы о якобы оказанных услугах в данном учреждении, которые в дальнейшем предоставлялись для выдачи субсидий на возмещение затрат. В действительности организация существовала только на бумаге.

Экс-сотрудник министерства наказана четырьмя годами лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, вторая злоумышленница – тремя годами условно с испытательным сроком в два года.

Теги: Минобрнауки, мошенничество



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