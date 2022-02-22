Российская сборная не поедет на этап Гран-при по художественной гимнастике в Киев

Российские гимнастки не будут участвовать в этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве. Девушки из сборной РФ должны были выступить на турнире в столице Украины 14-15 марта, но отказались от этого, передает РИА Новости со ссылкой на главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову.

"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", — заявила Винер-Усманова.