В Урае депутат заявил о "прессинге" за "гражданскую активность"

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин заявил о давлении на себя со стороны городских властей. "Прессинг", по словам политика, начался после того, как он провёл пикет, темой которого стала отставка замглавы города Андрея Ашихмина. По мнению главы города Тимура Закирзянова, политик дезинформирует своих избирателей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Право на проведение пикетов гарантировано статьей 31 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе собираться мирно и без оружия. Но глава города Тимур Закирзянов, видимо, не знаком с текстом Конституции, и после проведённого мной пикета у стен городской администрации по отставке его заместителя по вопросам ЖКХ Андрея Ашихмина за провалы в организации уборки снега, написал 18 февраля на меня заявление с требованием возбудить против меня уголовное дело", - говорится в обращении Насибуллина к губернатору Югры Наталье Комаровой и в Совет по правам человека.

По мнению Насибуллина, Закирзянов "обвиняет его в умышленных действиях, направленных на подрыв авторитета, имиджа и доверия к органам местного самоуправления, умаление достоинства и авторитета должностных лиц органов местного самоуправления в глазах жителей города". Депутат в обращении подчёркивает, что речь идёт именно "о личной точке зрения главы города, которая не подкреплена какими-либо фактами или решением суда".

"Глава города обратился также в думу Урая, чтобы комиссия по этике осудила мои действия. Не только пикет, но и то, что я пишу различные жалобы или даю интервью. Сегодня состоялось заседание комиссии, и её члены решили не рассматривать внесённое главой заявление, сказав, что "мы – не судьи и не прокуроры"", - рассказал Накануне.RU Насибуллин.

Мэр города Тимур Закирзянов рассказал журналисту Накануне.RU, что заявления в полицию и в комиссию по этике написаны в связи с тем, что Насибуллин дезинформирует горожан.

"Заявление в полицию написано. Документы я подавал в комиссию по этике, потому что на все обращения Насибуллина есть официальные ответы прокуратуры. В них говорится, что проверки проведены и никаких нарушений ни в каких сферах, о которых говорит Насибуллин, нет. Кроме того, выявлены факты введения в заблуждение жителей Урая: этот депутат рассказывал горожанам одно, а подписывать заставлял документы с абсолютно другим содержанием. По этому поводу жителями написаны заявления. Весь этот пакет документов был направлен в думу, чтобы депутаты разъяснили своему коллеге Насибуллину, из чего состоит работа депутата гордумы, какие задачи ему надо решать и каким путём двигаться", - сказал Закирзянов.