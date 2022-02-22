22 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Коллаж, Россия, США, белоголовый орлан, бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

США отказались от ввода масштабных санкций против РФ из-за признания ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций против из-за признания Россией ЛНР и ДНР, сообщил Белый дом.

По словам американского лидера, признание суверенитета республик якобы противоречит обязательствам Москвы в рамках Минских соглашений.

Санкции вводят запрет на экспорт и продажу товаров, а также запрет за финансовую деятельность в ДНР и ЛНР, сообщает Regnum. Кроме того, указ позволяет вводить персональные санкции против любого физического лица, которого подозревают в ведении экономической деятельности на территории республик.

Между тем, телеканал CNN передал о том, что Вашингтон задействовал не весь пакет санкционных мер, которые были заготовлены заранее.

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что американские власти не считают ввод российских сил в Донбасс новым шагом России, радикально меняющим ситуацию вокруг Украины и заставляющим ввести ранее подготовленные масштабные санкции против Москвы. Слова чиновника передает ТАСС.

Он также выразил мнение, что "силы России находились в Донбассе в течение последних восьми лет", несмотря на отрицание военного присутствия со стороны Москвы. С его точки зрения, теперь РФ приняла решение обеспечить присутствие своих сил в регионе "более открытым образом".

Теги: сша, санкции, донбасс, россия



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