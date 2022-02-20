Самолет, летевший и Симферополя в Екатеринбург, вынуждено сел в Волгограде

Посадка прошла благополучно. Предварительная причина - ошибка в работе бортового компьютера. После приземления самолет отправился к месту назначения.

Самолет авиакомпании "Уральские Авиалинии", выполнявший рейс U6-2932 из Симферополя в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в Волгограде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.





