15 Февраля 2022
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Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Миассе начались общественные обсуждения по строительству мусороперерабатывающего комплекса

В Миассе проводятся общественные обсуждения по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Общественные обсуждения продлятся до 18 марта.

Проект планируется реализовать к 2025 году. Объект хотят разместить на участке, который удален от жилой застройки и других объектов. В мэрии подчеркнули, что новое производство будет способствовать улучшению экологической ситуации и качеству городской среды в Миассе.

"Реализация данного проекта позволит разгрузить город Миасс от транзитных отходов из других муниципальных образований и позволит решить задачи национального проекта "Экология", который предполагает к 2030 году направление на сортировку 100% всех отходов", - говорится в сообщении.

Проект будут рассматривать на заседаниях Общественной палаты городского округа и экологическом совете при главе города. При принятии решения их заключения будут учтены.

Напомним, о планах по строительству мусоросортировочного завода и предприятия по переработке вторичного сырья стало известно в январе. Новый мусороперерабатывающий комплекс позволит отправлять на переработку до 50% мусора. Как отметили в пресс-службе "ЦКС", размещать полигон на этом участке они не планируют.

В июле 2021 года в Миассе отменили публичные слушания по вопросу строительства нового мусороперебатывающего завода. Компания "Ресайклинг" планировала построить в 2022-2023 годах завод для переработки 120 тысяч тонн отходов в год. Для этого было необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории, расположенной южнее автодороги "Миасс - Верхний Атлян".

Теги: мусороперерабатывающий завод, полигон, мусор, экология,



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