В Москве арестованы защитники Троицкого леса

В Москве арестованы на неделю двое жителей Троицкого района, которых ранее "взяли" 12 февраля на акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Суд признал активистов виновными в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, сообщает "Общая газета". Ещё трёх участников протестной акции суд оштрафовал на 4 тыс. руб.

Напомним, в Троицком лесу в Новой Москве продолжается противостояние застройщиков и эко-активистов, выступающих против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры. Ранее лесорубы спилили значительную часть деревьев на участке. В ответ защитники леса начали строить баррикады.

На прошлой неделе народный сход в Троицком лесу посетил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов. В беседе с корреспондентом Накануне.RU он заявил, что проблема вырубки леса является системной.