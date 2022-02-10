11 Февраля 2022
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Общество Санкт-Петербург
Коллаж, Александр Беглов, Санкт-Петербург (2021) | Фото: Накануне.RU

Беглову пожелали стойкости в борьбе с самой крупной ОПГ из 5,5 млн петербуржцев

Петербуржцы в очередной раз высмеяли губернатора Александра Беглова, намекнувшего ранее, что за критикой в его адрес могут стоять некие «полукриминальные структуры». Авторы телеграм-канала «Бандитский Петербург» иронично «посочувствовали» Александру Дмитриевичу, которому практически в одиночку приходится противостоять самой крупной в истории Петербурга ОПГ, состоящей из 5,5 млн жителей Северной столицы.

Уже более двух месяцев в Санкт-Петербурге продолжается системный кризис жилищно-коммунальной сферы. Профильный комитеты Смольного так и не смогли организовать работу ответственных за уборку городских территорий служб, в результате чего Северная столица с начала зимы остается неубранной от снега и наледи. Ситуацию также усугубили проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов, начавшиеся сразу после старта так называемой «мусорной реформы». Все это стало поводом для критики в адрес городской администрации и лично губернатора Александра Беглова со стороны петербуржцев, экспертного сообщества и СМИ.

Комментируя происходящее на встрече с руководителями театров и концертных организаций Петербурга, состоявшейся 20 января, Александр Дмитриевич заявил, что за действия властей города вызывают недовольство у некоторых «богатых, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи». Таким образом Беглов намекнул, что критика в его адрес не имеет никакого отношения к многочисленным городским проблемам, игнорируемым чиновниками, и за ней стоят некие «полукриминальные структуры».

«Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно», – подчеркнул губернатор.

Выступление стало предметом насмешек в интернет-сообществе, а телеграм-канал «Бандитский Петербург» решил напомнить подписчикам о громком заявлении главы региона. Как пишут авторы паблика, не так давно Следственный комитет России рассказывал о тенденциях и метаморфозах преступности во время пандемии, отмечая снижение числа убийств и лавинообразный рост мошенничества, а также киберпреступлений. Летом 2021 года в производстве Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу велись дела в отношении четырех организованных преступных групп, по которым к уголовной ответственности должны были привлечь более 50 человек, а количество эпизодов исчислялось сотнями. Тем не менее, во всей этой суете петербургские правоохранители упустили из вида куда более крупную «рыбу» – самую крупную в истории Северной столицы.

«Именно в последние пару лет в Петербурге хаотично образовалась ОПГ, в составе которой находится 5,5 млн человек. Она занимается дискредитацией, распространением заведомо ложной информации, а также клеветой. В ход идет буквально все — интернет, СМИ, сарафанное радио. Незаконная деятельность ведется буквально по всей территории города. Закон нарушается в общественных местах, в местах проживания, на работе и даже в учреждениях закрытого типа. Жертвой «самой отмороженной ОПГ» является власть, а именно губернатор Петербурга Александр Беглов», – пишут авторы канала, иронично намекая, что те самые «полукриминальные структуры» состоят из всего населения города.

Однако правоохранительные органы, по всей видимости, заняты более важными, на их взгляд, делами, и поэтому петербургский градоначальник вынужден практически в одиночку бороться против организованной травли себя и с этой «проплаченной дискредитацией власти». А в сложившихся обстоятельствах авторам публикации остается только посочувствовать Александру Дмитриевичу и пожелать губернатору стойкости духа в противостоянии самой крупной в истории Петербурга ОПГ.

Теги: беглов, опг, смольный



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