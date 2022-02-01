02 Февраля 2022
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Общество Тюменская область
Тюмень, отключение света (2022) | Фото: Михаил Копотилов/vk.com/incident_tmn

Причиной отключения электричества в Тюмени стал обрыв провода на ЛЭП – Россети

Энергетики "Россетей Тюмень" восстановили электроснабжение нескольких районов Тюмени, оставшихся без света вечером во вторник.
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В восстановительных работах приняли участие пять бригад компании в составе 20 человек и пять единиц техники.

"Причиной технологического нарушения стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП. Распространяемая информация о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердилась", - сообщил представитель тюменского филиала компании.

Теги: лэп, тюмень, авария, россети



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