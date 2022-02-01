В Тюмени восстановлено энергоснабжение

В Тюмени восстановлено энергоснабжение. Несколько районов города были обесточены в течении трех часов. Аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих электричеством Заречную часть города, произошло сегодня в шесть вечера по местному времени.

Помимо Заречных микрорайонов без света остались район Тарманы, Мыс.

В то время как энергетики восстанавливали энергоснабжение, управляющие компании по поручению администрации города проводили обход многоквартирных домов с лифтами и выясняли, нет ли застрявших.

Также аварийные бригады решали вопрос подключения резервного питания для учреждений здравоохранения и образования.

В районах, оставшихся без света, за порядкам и общественной безопасностью следили вневедомственные подразделения Росгвардии. Также они выезжали на охраняемые объекты, где при отключении электричества сработала сигнализация.

В АО "Россети Тюмень" сообщили, что предварительной причиной аварии стал обрыв электропровода с последующим коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП. Информация о взрыве на подстанции пока не подтвердилась.