01 Февраля 2022
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Коллаж, рубль, газ, конфорка (2020) | Фото: Накануне.RU

"Газпром" вдвое увеличил поставки газа в Европу после угрозы санкций в отношении российских олигархов

"Газпром" 1 февраля резко увеличил (в два раза) поставки газа в Европу через ГТС Украины. Контракт, заключенный в 2019 году, требует ежедневной прокачки 109 млн кубометров газа, сегодня она составила 107,7 млн кубометров (против 54 млн в среднем в январе).

Увеличение объемов поставок российского газа отразилось на европейском газовом рынке: фьючерсы сразу подешевели примерно на 10%.

Издание Finanz.Ru обращает внимание на тот факт, что увеличение объемов прокачки произошло на следующий день после того, как США и Великобритания озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей.

"Друзья Путина больше не смогут использовать своих жен и членов семей, чтобы избегать санкций. Санкции отрежут их от мировой финансовой системы и сделают так, что их семьи больше не смогут наслаждаться привилегией парковки своих денег на западе и посещения элитных западных университетов", - высказался о возможных санкциях источник Reuters.

Угрозы Великобритании касались возможности конфискации элитной недвижимости российских олигархов и заморозки активов российских энергокомпаний, бумаги которых торгуются в Лондоне.

В настоящее время рубль укрепился до 77 за доллар, а российские фондовые индексы снова показывают рост: Мосбиржа +1%, РТС +1,9%.

Теги: газпром, европа, санкции, олигархи



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