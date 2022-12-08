08 Декабря 2022
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Фото:единая россия

Запад не имеет права стоять с нами на равных, когда мы говорим о победе над нацизмом - Ямпольская

Глава комитета Госдумы по культуре, депутат от "Единой России" Елена Ямпольская заявила, что "Запад не имеет права стоять с нами на равных, когда мы говорим о победе над нацизмом".

"Мы в масштабах истории не успели оглянуться, как у нацизма появились снова защитники. Причем появились они на Западе, там, где большинство – наследники своего стыда, тогда как мы – наследники своей победы. Что, мы будем спорить? Запад не имеет права стоять с нами на равных, когда мы говорим о победе над нацизмом. За исключением своих самых отважных и самых порядочных граждан Европа работала на Гитлера, многие воевали за Гитлера и жили под Гитлером, делая вид, что ничего особенного не происходит", - заявила Ямпольская на заседании президиума Совета законодателей Федерального собрания РФ.

Она также поделилась этимологическим наблюдением в духе лингвистических изысканий сатирика Михаила Задорнова: "Вы задумывались когда-нибудь, что Запад и западня в русском языке – слова однокоренные?".

Теги: елена ямпольская, нацизм, запад



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