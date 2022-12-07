В Челябинске компания выплатила штраф за сброс снега в реку Миасс

В Челябинске с компании взыскали штраф в размере 100 тысяч рублей за сброс снега в реку Миасс с территории, прилегающей к ТК "Набережный", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Зимой в 2020 году при уборке снега с автомобильной парковки и проезда, которые примыкают к торговому комплексу "Набережный", собранный снег сбрасывался вдоль береговой линии реки Миасс.

Почти три года ответчик пытался оспорить штраф, но три судебные инстанции оставили решение в силе.