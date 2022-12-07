07 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Расселение аварийного дома в Нягани, которым заинтересовался Бастрыкин, намечено на следующий год

Дом №47 по ул. Киевская в Нягани, на который ранее обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, расселят в 2023 г. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в соцсети "ВКонтакте" в комментарии на вопрос интернет-пользователя, передает корреспондент Накануне.RU.

В очереди сноса аварийных домов дом №47 находится на четвертом месте.

Аварийным дом был признан пять лет назад. Семьи жалуются на гнилые стены и пол и сообщают, что дом холодный, зимой в нем жить невозможно.

После пристального внимания следственного комитета России и его главы Бастрыкина к аварийному дому, глава Нягани пообещал расселить деревяшку.

Теги: расселение аварийного дома, Александр Бастрыкин, Нягань



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Ранее 02.12.2022 21:15 Мск Глава СКР взял под контроль расселение аварийного дома в Нягани


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