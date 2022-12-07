Расселение аварийного дома в Нягани, которым заинтересовался Бастрыкин, намечено на следующий год

Дом №47 по ул. Киевская в Нягани, на который ранее обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, расселят в 2023 г. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в соцсети "ВКонтакте" в комментарии на вопрос интернет-пользователя, передает корреспондент Накануне.RU.

В очереди сноса аварийных домов дом №47 находится на четвертом месте.

Аварийным дом был признан пять лет назад. Семьи жалуются на гнилые стены и пол и сообщают, что дом холодный, зимой в нем жить невозможно.

После пристального внимания следственного комитета России и его главы Бастрыкина к аварийному дому, глава Нягани пообещал расселить деревяшку.