Экс-начальник отдела РАНХиГС объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск начальника одного из отделов Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Аслана Фейзба.

Подсудимый обвиняется в особо крупной растрате. Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест, передает ТАСС.

В уголовном деле также фигурируют директор ИГСУ Игорь Барциц и декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина.

Барциц находится в СИЗО, он возместил сумму ущерба и полностью признал вину. Ларина помещена под домашний арест. Фейзба скрылся от следствия.

По данным следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор с коллегами, которым руководство выписывало надбавки и премии за откат. Фигуранты дела были задержаны и арестованы в конце декабря 2020 года.