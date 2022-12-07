Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции

По итогам 2021 года Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции.

Об этом говорится в представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данных. Отмечается, что на РФ пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. По этому показателю впереди России только Южная Африка (14% всех новых случаев), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

Оценки ЮНЭЙДС близки к статистике российского Министерства здравоохранения, в котором заявили о более 50 тыс. новых инфицированных в 2021 году. Как считает Минздрав, о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый больной ВИЧ-инфекцией россиянин, тогда как в Европе — каждый восьмой больной, что и позволяет говорить о скрытой эпидемии ВИЧ-инфекции в европейском регионе, сообщает "Коммерсант".