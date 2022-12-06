Владимир Якушев и и.о. ректора ЮУрГУ обсудили программу развития вуза и строительство межуниверситетского кампуса

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обсудил с исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александром Вагнером создание в Челябинске межуниверситетского кластера мирового уровня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства.

Владимир Якушев отметил, что богатый научный опыт ЮУрГУ и наработанные компетенции позволяют вузу создавать и развивать кооперационные связи с высокотехнологичными компаниями, внедряющими в производство новые технологии. "Это один из основных вузов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, где разрабатываются перспективные проекты, способные внести серьёзный вклад в развитие региона, округа и страны в целом", - подчеркнул он.

На встрече обсуждалось участие вуза в программе "Приоритет -2030", проекты по интеграции образования, науки и промышленности, программа развития университета и реализация технологических проектов под эгидой УМНОЦ.

Александр Вагнер отметил поддержку органов государственной власти всех уровней, а также высоко оценил координирующую роль полпреда на посту председателя Наблюдательного совета УМНОЦ. Он рассказал, что в рамках программы "Приоритет 2030" основной целью является переход к университету модели 3.0. "Широкий перечень образовательных программ позволяет привлечь лучших преподавателей и лучших ученых к обеспечению образовательного процесса. Этот коллектив занимается как фундаментальной, так и прикладной наукой. Благодаря научной деятельности во время учебы наши выпускники формируют свои идеи и в дальнейшем смогут их коммерциализировать", - подчеркнул он.