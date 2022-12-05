05 Декабря 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: соцсети/скрин

В Смольном проигнорировали предупреждение МЧС о надвигающемся сильном снегопаде

В МЧС Петербурга предупредили об усилении снегопада в первый рабочий день недели. Несмотря на предупреждения синоптиков и продолжительные снегопады на городских улицах вновь не наблюдается достаточного количества спецтехники и дворников, а магистрали сковали пробки в утренние часы пик. Петербуржцы опасаются очередной «снежной катастрофы», спровоцированной некомпетентностью чиновников Смольного.

В понедельник, 5 декабря в Петербург придут сильные снегопады. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. Внушительное количество снега на петербургских улицах наблюдается с конца прошлой недели, однако местные коммунальные службы снова не справляются со своими обязанностями.

Так, на 10 утра на городские улицы вышли лишь 161 единица спецтехники и 34 находились на дежурстве. При этом в преддверии обильных снегопадов, городские трассы и пешеходные зоны остаются не убраны.

скрин, лп, снег(2022)|Фото: соцсети/скрин

Например, так выглядит тротуар и проезжая часть на Черноморском переулке, в районе дома № 3. Две зоны фактически превратились в одну общую из-за отсутствия снегоуборки.

скрин, снег, московский вокзал, петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Похожая ситуация сложилась на территории близ Московского вокзала, которая также осталась без внимания дворников и спецтехники.

Петербуржцы опасаются, что очередное бездействие чиновников администрации губернатора Александра Беглова приведет к «снежной катастрофе» с приходом первого обильного снегопада.

Напомним, в прошлом снегоуборочном сезоне халатность комитетов Смольного послужила причиной многокилометровых «бордовых» заторов на дорогах, травм пешеходов от падений во время гололеда и падений ледяных глыб с неубранных крыш. Представители администрации Петербурга неоднократно обещали горожанам исправить ситуацию в новом снегоуборочном сезоне и учесть свои ошибки. Однако, как показали первые же незначительные ноябрьские снегопады, ситуация не изменилась.

Теги: александр беглов, смольный, снегопады, ледяные глыбы



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