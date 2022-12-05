Оксфордский словарь выбрал слово года

Оксфордский словарь английского словаря – один из самых авторитетных лингвистических институтов – выбрал слово года. Впервые победитель определялся путем общественного голосования.

Пользователи сочли, что уходящему 2022-му году больше всего подходит выражение goblin mode ("режим гоблина" или "гоблинский режим").

"Режим гоблина – это тип поведения, потворствующего собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности", которое обычно идет в комплекте "с отвержением социальных норм или ожиданий", передает РБК.

Выражение приобрело популярность в феврале, когда в большинстве стран эпидемия коронавируса пошла на спад, и власти смягчили антиковидные ограничения. При этом многие люди не стали возвращаться к привычному, допандемийному образу жизни и поведения.

На втором месте по популярности оказалось слово "метавселенная". Метавселенная подразумевает создание глобальной и социальной виртуальной реальности.