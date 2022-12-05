05 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото:фонд святой екатерины

В Челябинской области в детские сады и санатории поставили фальсифицированное сливочное масло

Предприниматель из Пермского края поставил в детские дошкольные учреждения и санатории Челябинской области фальсифицированное сливочное масло.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в Челябинскую область поступало масло сладко-сливочное "Крестьянское" 72,5% жирности и масло сладко-сливочное несоленое "Традиционное" 82,5% жирности с декларациями, но действие одной было прекращено в сентябре, действие другой находится в статусе недействительна. Фальсифицированная молочная продукция поставлялась через три организации и попала в 14 социальных учреждений Миасса, Трехгорного, Кыштыма, Карабаша и Усть-Катава.

Так в ходе проверки было установлено, что на склад хранения готовой продукции в Челябинске поступило 700 кг масла данного производителя по прекращенной декларации и без указания даты выработки на маркировочных этикетках. В пробах этого масла было установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доли влаги и жира. Это говорит о фальсификации продукции.

Из оборота было изъято 1,6 тонны продукции. Два участника оборота продукции получили предостережение, в отношении третьего могут возбудить административное дело. В адрес детских садов и санаториев направлены предупреждения о недопущении использования в пищевых целях полученного фальсификата.

Также управление Россельхознадзора обратилось в прокуратуру с просьбой принять меры к производителям фальсификата и к поставщикам.

Теги: детсад, санаторий, фальсификат,



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