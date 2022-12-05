05 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор главе службы безопасности свердловского транспортного предприятия

Начальника службы безопасности ГУП Свердловской области "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта" уличили во взяточничестве. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, судьбу нарушителя уже решил Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

В ходе рассмотрения дела установили, что глава службы безопасности ГУП был ответственен за мероприятия по обеспечению безопасности объектов транспорта. В феврале прошлого года предприятие заключило договор с юридическим лицом об оказании услуг по защите и обеспечению транспортной безопасности одного из автовокзалов Екатеринбурга. Однако договоренность фигурант дела решил не соблюдать.

"Начальник службы безопасности транспортного предприятия в период с февраля по июнь 2021 года не предпринимал меры по выявлению нарушений в деятельности организации по обеспечению безопасности, за что получил от директора организации денежные средства в общей сумме 100 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил подсудимому 1,5 года исправительных работ, с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: служба безопасности, автотранспорт, приговор



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